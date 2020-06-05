في إطلالة ساحرة.. “مكملين مع إليسا”: ليلة من العمر تتصدر التريند!

تصدرّ وسم “مكملين مع إليسا” قائمة المواضيع الرائجة على “تويتر” في السعودية، وبلدان عربيةٍ أخرى، خلال حفلٍ أحيته المغنية اللبنانية ليل الخميس 4 حزيران/ يونيو 2020، وبثّه تطبيق “شاهد VIP” ONLINE.
خلصت الحفلة وباقي ما شبعنا من إحساسك ❤
حفلة إليسا على #ShahidVIP في دقيقة 🔥#حفلات_الصيف_مكملين_معاكم#مكملين_مع_اليسا#اليسا#قهوة_الماضي@elissakh@RotanaMusic@Ali_Alalyani pic.twitter.com/kAlfOI3bOo
— SHAHID (@ShahidVOD) June 4, 2020
ووجهت المغنية اللبنانية في بداية الحفل رسالةً من “بيتها إلى كل بيت عربي”، قائلةً: “الكورونا بعدتنا، ومنيح في وسائل تواصل اجتماعي تَتقربنا، هلق نحن معكم، انسبطوا وغنوا واستفيدوا من كل ثانية، عيشوا اللحظة، الحياة حلوة، لأنه نحن اللي بدنا نخلق الجمال بهاللحظة…”
إليسا توجه رسالة من بيتها إلى كل بيت عربيhttps://t.co/biK6zp8REu#ShahidVIP#حفلات_الصيف_مكملين_معاكم @elissakh@RotanaMusic@Ali_Alalyani pic.twitter.com/OkrhEXG40b
— SHAHID (@ShahidVOD) June 4, 2020
وقدمت إليسا مجموعة من أغانيها الشهيرة، كأغنية “عايشالك أحلى سنين” بعد 18 عاماً على اطلاقها.
عايشالك أحلى سنين 😍
بعد 18 سنة على إطلاقها.. إليسا تغنيها بإحساس المرة الأولى 🔥https://t.co/DRO8xI6x0E#ShahidVIP#حفلات_الصيف_مكملين_معاكم#مكملين_مع_اليسا#اليسا#قهوة_الماضي@elissakh@RotanaMusic@Ali_Alalyani pic.twitter.com/w4Vt6WGYGe
— SHAHID (@ShahidVOD) June 4, 2020
كما أدت المغنية اللبنانية في الحفل أحدث أغانيها “قهوة الماضي”، وأختتمه بأغنية “حنغني كمان وكمان”، لبث الأمل بين جمهورها، ممن أرهقتهم قيود التباعد الاجتماعي في زمن كورونا.
كم أسعدتنا الليلة 🥰 شكراً #اليسا
تلبية لطلب الجمهور.. إليسا ختمت الحفلة بـ هنغني كمان وكمان#ShahidVIP#حفلات_الصيف_مكملين_معاكم#مكملين_مع_اليسا#قهوة_الماضي@elissakh@RotanaMusic@Ali_Alalyani pic.twitter.com/Yd5NX6ksMD
— SHAHID (@ShahidVOD) June 4, 2020
لاول مرة لايف #قهوة_الماضي 🎶
الله على عالإحساس 😍
تابعوا الحفلة كاملة عبر تطبيق #شاهد VIP #مكملين_مع_اليسا #حفلات_الصيف_مكملين_معاكم@elissakh @GEA_SA @Enjoy_Saudi @ShahidVOD pic.twitter.com/4xYNgLHyqZ
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) June 4, 2020
ليلة عالمية تستحق التريند العالمي 😍
إليسا ملكة الاحساس بكلللللللل الثقة👏👏👏#ShahidVIP#مكملين_مع_اليسا#اليسا #قهوة_الماضي#حفلات_الصيف_مكملين_معاكم@elissakh@RotanaMusic@Ali_Alalyani pic.twitter.com/n3ozpUkTOX
— SHAHID (@ShahidVOD) June 4, 2020