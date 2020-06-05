في إطلالة ساحرة.. “مكملين مع إليسا”: ليلة من العمر تتصدر التريند!

تصدرّ وسم “مكملين مع إليسا” قائمة المواضيع الرائجة على “تويتر” في السعودية، وبلدان عربيةٍ أخرى، خلال حفلٍ أحيته المغنية اللبنانية ليل الخميس 4 حزيران/ يونيو 2020، وبثّه تطبيق “شاهد VIP” ONLINE.

ووجهت المغنية اللبنانية في بداية الحفل رسالةً من “بيتها إلى كل بيت عربي”، قائلةً: “الكورونا بعدتنا، ومنيح في وسائل تواصل اجتماعي تَتقربنا، هلق نحن معكم، انسبطوا وغنوا واستفيدوا من كل ثانية، عيشوا اللحظة، الحياة حلوة، لأنه نحن اللي بدنا نخلق الجمال بهاللحظة…”

وقدمت إليسا مجموعة من أغانيها الشهيرة، كأغنية “عايشالك أحلى سنين” بعد 18 عاماً على اطلاقها.

كما أدت المغنية اللبنانية في الحفل أحدث أغانيها “قهوة الماضي”، وأختتمه بأغنية “حنغني كمان وكمان”، لبث الأمل بين جمهورها، ممن أرهقتهم قيود التباعد الاجتماعي في زمن كورونا.