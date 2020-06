ترامب يشكر إيران لإطلاقها سراح مايكل وايت ويقول إن هذا “يظهر أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن”

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إيران لإطلاقها سراح الجندي السابق في البحرية مايكل وايت الذي كانت تحتجزه، معتبراً أنّ هذا الإفراج يُظهر إمكان إبرام اتّفاق بين العدوين اللدودين.

وكتب ترامب على تويتر “شكراً إيران، هذا يُظهر أنّ التوصّل إلى اتّفاق أمر ممكن”.

وكشف ترامب أنّه تحادث هاتفيّاً مع وايت الذي غادر طهران على متن طائرة الخميس بعد احتجازه لعامين في الجمهوريّة الإسلاميّة. وأطلقت الولايات المتحدة من جهتها سراح إيرانيَّين محتجزَين لديها هذا الأسبوع.

I just got off the phone with former American hostage Michael White, who is now in Zurich after being released from Iran. He will be on a U.S. plane shortly, and is COMING HOME…

