الحكومة تحدد للبنانيين 5 شروط للتظاهر!

نقلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله انّنا “نتفهم صرخة الناس لكن هناك مخاوف من توظيفها في السياسة ونحن مع حق التظاهر لكنه يصبح فوضى عندما يتحول الى قطع للطرقات وتخريب للاملاك العامة والخاصة والتعرض للناس الذين يريدون المرور والتعرض للقوى الامنية والجيش، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا”.

ودعت عبد الصمد من يودّ التظاهر في الايام المقبلة، ان يلتزم بهذه الشروط:









-عدم قطع الطرقات

-عدم تخريب مؤسسات الدولة والاملاك العامة والخاصة

-عدم التعرض للمواطنين الذين يريدون المرور

-عدم التعرض للقوى الامنية وعناصر الجيش

-التقيّد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

وتابعت: “بدأنا بالمرحلة الثانية من توزيع المساعدات المالية ومن المفترض أن يلمس الناس حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية”.