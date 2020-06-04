رقم مخيف لإصابات كورونا الجديدة في لبنان بـ24 ساعة!

أعلنت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان، تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس، 42 من المخالطين و8 حالات وافدة.

كما تم تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.









واتجهت الأنظار اليوم إلى بلدة برجا الشوفية، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فيها إلى 40 إصابة حتى الساعة. وأكد مدير وزارة الصحة الدكتور وليد عمار لـ”النهار” أن سيدة قادمة من السفر نقلت العدوى إلى 40 شخصاً في برجا، لأنها لم تلتزم الحجر المنزلي، على الرغم من توقيعها استمارة بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين.