وزير الصحة: إمرأة وافدة نقلت “كورونا” لـ 42 شخصاً في برجا

أكد وزير الصحة #حمد_حسن ان “هناك اجتماعا غدا مع المحافظين، لاتخاذ القرار المناسب حول الوافدين من الخارج، إما الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين، أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية”.

وقال حسن بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري ببعبدا : “عندما يجلس الناس والمغتربون في منازلهم ولا يشكلون حالة كما جرى في برجا، عندها نستطيع التحدث عن إعادة فتح المطار، لا سيما وأن هناك إمرأة وافدة كانت تحمل الفيروس نقلته لـ 42 شخصا في برجا”.









وختم حسن: “وقعت قرارا بإعادة فتح دور الحضانة ابتداء من 8 حزيران ولكن بنسبة 25%”.