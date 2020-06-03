كورونا لبنان… 14 اصابة جديدة

14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية من أصل 2066 فحصا مخبريا، 6 منها للمقيمين و8 للوافدين، وبهذا يرافع العدد الإجمالي إلى 1256 من دون اقتطاع حالات الشفاء والوفيات، ويبقى الاستقرار غائبا عن المعدّل اليومي وإن كانت المحصّلات متقاربة.

“التقرير اليومي”: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 حالة كورونا جديدة، وجاء في تقريرها اليومي عن الفيروس:









إصابة في عكار: اشار التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، الامر الذي رفع عدد المصابين في المنطقة الى 74 مسجلة منذ 17آذار الماضي:

الحالات الايجابية : 38

حالات الشفاء: 36

حالات الحجر المنزلي:231 (وافدين ومقيمين).

وفي الجدول البياني عن توزيع الحالات حسب البلدات تضمن التالي:

جديدة القيطع: 26 حالة

مشتى حسن: 4

مفرق برقايل: 4

رحبة: 1

تلمعيان: 1

ببنين : 1

نهر البارد: 1

الوردانية: اصدرت خلية الأزمة في بلدية الوردانية تقريرها الثامن حول الوضعية الحالية للمصابين، والمخالطين والوافدين من السفر في الحجر المنزلي، وجاء فيه :

العدد التراكمي للحالات الإيجابية: 7.

حالات الشفاء: 3.

الحالات الإيجابية حاليا:4.

المخالطون للحالات الإيجابية وكانت نتيجة فحصهم سلبية: 54.

المخالطون الذين ما زالوا في الحجر المنزلي: 4.

القادمون من السفر في الحجر المنزلي: 25.

الذين أنهوا فترة الحجر المنزلي: 18.

الذين ما زالوا في الحجر المنزلي من المسافرين:7.

الضنية: أعلنت خلية الأزمة التابعة لاتحاد بلديات الضنية وجهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية وقسم الصحة في قضاء المنية – الضنية بالتعاون مع طبيب القضاء الدكتورة بسمة الشعراني والإختصاصي في علم الجراثيم الدكتور محمد سلمى، عن تعافي المصابين بفيروس كورونا في بلدتي سير والقطين في الضنية، بعد أخذ عينات pcr منهم، وإعادة الفحوصات في مستشفى طرابلس الحكومي، وذلك بعد صدور النتائج المخبرية للمستشفى التي جاءت كلها سلبية.