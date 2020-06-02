بالفيديو… ماهو سر صمت رئيس وزراء كندا لـ 20 ثانية قبل الردّ على أسئلة بشأن ترامب؟

رداً على أسئلة حول موقف الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب من التظاهرات المناهضة للعنصرية التي تهزّ الولايات المتحدة، صمت رئيس الوزراء الكندي #جاستن_ترودو لأكثر من عشرين ثانية الثلاثاء قبل التأكيد أن الكنديين يتابعون “بخوف” الوضع في الولايات المتحدة.

وطلب صحافي من ترودو أثناء مؤتمره الصحافي اليومي، التعليق على تهديد الرئيس الأمريكي بنشر الجيش في مواجهة المتظاهرين، إضافة الى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في واشنطن للسماح لترامب بالذهاب لالتقاط صورة أمام كنيسة.









وسأله الصحافي أيضاً لماذا يرفض تلقائياً التعليق على ما يفعله ترامب، الذي تجمعه به علاقات معقدة، وما الرسالة التي تُعطى للشعب جراء ذلك، بحسب رأيه.