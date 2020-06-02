ملحم_زين: نجوى كرم ووائل كفوري الأحبّ إلى قلبي… ولا أقبل خروج بنتي مع شباب للتسلية

رأى النجم #ملحم_زين أنّ “السلطة اللبنانية تتذرّع بجائحة “كورونا” من أجل زرع الخوف في نفوس الناس لمنعهم من النزول إلى الشارع”، مشيراً إلى أنّ “الجولة الثانية من الثورة اللبنانية لن ترحم أحداً من سياسيي الطبقة الحاكمة والفاسدة، وستكون أشد قساوة من الجولة الأولى التي انطلقت في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019 والتي آمن بها”.

وزين الذي حلّ ضيفاً على برنامج “الأحد منحكي” مع #جيسيكا_عازار، التي باشرت استقبال الفنانين الرجال لتسليط الضوء على دورهم في مساندة المرأة، بعدما سبق لها أن استضافت في برنامجها ألمع الوجوه النسائية، قال: “إنّ الحلّ السيّاسي في لبنان يحتاج إلى زلزال”، لافتاً إلى أنه “يؤّيد كلّ مطالب اللبنانيين من دون استثناء”.









وفي الشؤون الفنيّة أكد زين أنه “لا يوجد فنان رقم واحد في الساحة الفنية، بل هناك أغنية أولى”، وأضاف بأنه “لا يقصد الفنان المصري محمد رمضان”، معبّراً في الوقت عينه عن إعجابه بدور رمضان الأخير في مسلسل “البرنس” الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن أنه “يتابع معظم الأعمال الجديدة للفنانين من أجل معرفة نوعية الأعمال في السوق، والتعرّف على هويّة الموزعين والشعراء والملحنين الجدد”.

وعن هويّة الفنان البقاعيّ الأقرب إلى قلبه اختار زين الفنانة نجوى كرم من بين الإناث، والفنان وائل كفوري من بين الذكور، مشيراً إلى أنه “يحبه كثيراً في وقت يحاول البعض الإيقاع بينهما لدى سؤالهم له لماذا تذكره أنت في مقابلاتك وهو لا يذكرك في مقابلاته؟”، فيجيبهم قائلاً: “إن إطلالات وائل قليلة جداً، لذلك هو لا يذكرني، لكنني أحبّه وأحب والديه، وهما يشبهان والدي كثيراً”.

أما عن علاقات أولاده العاطفية، فأكد أنه “لا يقبل بأن تخرج ابنته مع الشباب للتسلية، وكذلك أولاده الشباب بالنسبة للبنات، وهو يعلّمهم ألا يتسلوا مع بنات الناس”.