تزامنا مع أزمة مخلوف – الأسد.. “الدفاع الوطني” السورية تهاجم المقربين من “النمر”

على وقع أزمة الأسد – مخلوف المستمرة والمتجددة، تشن الميليشيات السورية المقربة من إيران هجوما شبه منظم على قوات “النمر” وقائدها العميد سهيل الحسن، المقرب من روسيا، وكان أبرزها ما نشرته صفحة “قوات الدفاع الوطني” على صفحتها على فيسبوك.

وكثر الحديث عن الخلاف بين إيران وروسيا في سوريا، ما يفسر هذه الهجمات المتبادلة داخل “البيت الواحد”.









ويتمتع الحسن برعاية كبيرة من موسكو، فقد أشاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما بحضور الأسد في قاعدة حميميم في ديسمبر 2018.

صفحة “قوات الدفاع الوطني” تعمدت مشاركة تقارير من صفحة تدعى “نحنا البلد”، تهاجم سامر إسماعيل قائد فوج الحيدرات بقوات النمر، والمقرب بشكل كبير من سهيل الحسن، وقالت: “من شخص بالكاد يملك ثمن غرفة إلى واحد من أصحاب المليارات، وصار أحد أبرز وجوه الحرب وتجارها خلال السنوات الماضية، يضرب بسيف السطوة والنفوذ والسلاح والتهديد والاستيلاء”.

وقوات الدفاع الوطني هي ميليشيات سورية شكلتها طهران في 2012 لتكون شبيه بقوات “الباسيج” الإيرانية، وتقاتل بجانب الميليشيات الشيعية وجيش النظام.

أما صفحة أخبار “نحنا البلد” تعرف نفسها على إنها متخصصة بالشأن السوري وتبث من دمشق.

من يدير صفحة نحنا البلد؟ ولماذا ينقل الدفاع الوطني منشوراتها؟من يقف خلف الصفحة التي تتهم مقربين من “النمر”… Posted by ‎شبكة نحنا البلد‎ on Monday, June 1, 2020

وأضافت “قوات الدفاع الوطني”: “انتقل الرجل في زمن قياسي من اللاشيء إلى كُل شيء وأصبح واحداً من أكبر مُلّاك العقارات والسيارات والأراضي والفلل والمزارع والمحال التجارية في حمص، بعض عقاراته اشتراها والأخرى قام ببنائها بطريقة مُخالِفة حتى أنه في إحدى المرات وضع يده على حديقة بحي عكرمة قرب فيلّته بمدينة حمص وبدأ بتشييد بناء من عدة طبقات لكن قراراً من دمشق أمر بهدمها فامتثل للقرار”.

وتابعت: “تتبعُ لسامر اسماعيل مجموعة واسعة من الحواجز في المنطقة الوسطى، مهمة تلك الحواجز فرض رسوم وأتاوات كبيرة على الآليات والشاحنات التي ينقل عبرها التجار الخضار والفواكه من المزارعين إلى أسواق الهال في المدن السورية، هذا الأمر ساهم بدرجة كبيرة برفع سعر الخضار والفواكه حيث يضطر التجار لتحميل ما يدفعونه لتلك الحواجز على سعر المادة التي سيدفعها المستهلك”.

أشارت إلى أنه يتبع له أيضاً مجموعات تمتهن التعفيش، مهمتها دخول المناطق المحررة وإفراغها من كل ما يُمكن بيعه، وقد خصص لهذا العمل مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات والعربات المصفحة والرجال المزودين بمختلف أنواع السلاح.

تحت عنوان: قائد فوج في قوات النمر.. عراب التعفيش وأمير حواجز الأتاواتنشرت شبكة #نحنا_البلد تقريرا حول أحد قادة قوات… Posted by ‎الدفاع الوطني‎ on Sunday, May 31, 2020

مخلوف – الأسد

وبالعودة إلى أزمة مخلوف – الأسد فقد هدد الأول، الاثنين، “بزلزلة الأرض تحت أقدام الظالمين”، بعد تقديم “الهيئة الناظمة للاتصالات السورية” طلب تعيين حارس قضائي على شركة سيريا تل للاتصالات، التي يديرها، محذرا من “تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة”، وأضاف: “ليس بمقدور أحد أن يمنع أعمال الشركة عن مستحقيها”.