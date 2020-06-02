في خضم الخلاف مع وزيرة العدل.. رئيس مجلس القضاء الاعلى: لا اخاف من احد…لم ولن أستسلم!

في خضم الخلاف الحاصل بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى حول التشكيلات القضائية، اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بان” المجلس متمسك بمشروع التشكيلات القضائية” مؤكدا ب” اننا قمنا بما علينا ولا نبحث عن مشاكل، فالمجلس قام بواجباته بكل استقلالية ووضع التشكيلات وفق قناعاته ووفق معايير موضوعية ضمن عمل جماعي ونتحمل مسؤولية ذلك”.

واكد عبود في لقاء “سريع” مع “مستقبل ويب”، انه” لم استسلم ولن استسلم، فالمهم هو المحافظة على مصداقيتنا” مضيفاً: “لا اخاف من احد لانني قمت بما يمليه عليه ضميري في موضوع التشكيلات الى جانب مجلس قضاء متحد ونحن نتحمل المسؤولية في ذلك” موضحاً بأن بعد توقيع التشكيلات من قبل وزيرة العدل فان”الكرة اصبحت في ملعب السياسيين”.









ورداً على سؤال قال عبود:” دخلت القضاء عن قناعة واموت قاضياً عن قناعة” خاتما بالقول:”ليس لدي غايات اخرى”.