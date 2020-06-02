ستدخل قلبك من أول ثانية.. استمع لأغنية #فضل_شاكر الجديدة “غيب”

بأسلوبه الهادئ الذي اعتدنا عليه، أطلق المغني اللبناني #فضل_شاكر أغنيته الجديدة التي حملت اسم “غيب”، وهي واحدة من عدة أغانٍ ينوي الفنان المحبوب إطلاقها خلال العام الحالي 2020.

“غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح”، بهذه الكلمات تبدأ الأغنية التي ستدخل إلى قلبك، من الثانية الأولى عندما يبدأ الكمان بالعزف وحتى الثانية الأخيرة.









فالأغنية مليئة بالمشاعر والأحاسيس، وستعيد إلى ذهنك دون أدنى شك ذكريات كثيرة.

الأغنية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات الأغنية:

غيب عن عيني لو مرتاح

واعتبره حب وراح وانساني

عن نفسي مش هانساك

روح مش فارقه عندي كتير

جوايا حب كبير

وكفاية اللي انا عشته معاك

في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني

وعايزني آنسى ازاي ياعمري ياحته مني

معقول هاتبعد ياريت جاوبني الخوف قاتلني

لو سهل تنسى انا عمري مانسى وغصب عني

يااااه ده اللي افتكرته حبيب

بيقولي كله نصيب

اه ياقلبي ده مفيش كلام يتقال

بان كل اللي كان جواك

من جوه انا شايفك

ريحني

جوايا الف سؤال