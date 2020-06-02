اليابان تتخّذ موقفاً بشأن لبنان وكارلوس غصن

رأى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة اليابانية وجوب “ان نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا”.

وردا على سؤال نأى توشيميتسو بنفسه عن التعليقات التي أدلى بها وكيل “نيسان” في لبنان المحامي #صخر_الهاشم لجريدة Arabnews، وقال: “إن اليابان لن تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني، اذ يحتاج تدفق اللاجئين السوريين اليه إلى الدعم”.









ونفى ما قيل عن “ربط اليابان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان بتسليم #كارلوس_غصن الى اليابان”. وقال: “مع تدفق اللاجئين السوريين والأزمة الاقتصادية وتمدد وباء COVID-19 الذي يواجهه لبنان، بالإضافة إلى الاخذ في الاعتبار الوضع العام في الشرق الأوسط، يجب أن نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا”.

وكانت Arabnews نشرت تصريحا للمحامي اللبناني الهاشم السبت الماضي وهو الممثل القانوني لشركة نيسان في لبنان ، قال فيه “إن خطة إنقاذ لبنان عبر صندوق النقد الدولي والتي تقدر بمليارات الدولارات تتوقف على تسليم غصن إلى اليابان”.