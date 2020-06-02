سمير قصير… لو ترى الآن؟ – نبيل بومنصف – النهار

على رغم الكثير من المعطيات الغامضة والملتبسة التي تسبق الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة والتي تبقي باب الاحتمالات مشرعا على مفاجآت مختلفة لن يكون من الحنكة اسقاط فرصة تكريس اتفاق جرى حبكه بين غالبية القوى السياسية لتكليف سمير الخطيب رئيسا للحكومة الاولى بعد ثورة 17 تشرين الاول، وسواء جاء الخطيب ام سواه ام طارت الاستشارات بطارئ ما، لن يبدل ذلك ظروف استحقاق بات يتحتم على الانتفاضة الشعبية مواجهته كما استحقاق تعاملها مع الواقع الحكومي وسواه من التطورات المتسارعة، على مشارف الشهرين من عمرها ينتظر من الانتفاضة تكوين مناعة يستحيل معها حتى على الذين يعانون التكلس الفكري والسياسي ان يمضوا في انماط إنكارها بعدما اقتحمت ثقافة مغايرة تماما البلاد وأقامت فيها مفاهيم لن يستقيم شيء ما لم تؤخذ في اولويات سلطة ما بعد الانتفاضة، تبعا لذلك سيتعين على الانتفاضة عشية مرور شهرين على نشوئها ان تدرك انها محكومة بسرعة النضج واستعجال حقبة المراهقة والخروج من رومانسية الشعارات ولو جميلة وجذابة ومحقة، ان ما يملي ذلك كثير جدا وأشده الحاحا ان هذه الانتفاضة انفجرت انفجارها التاريخي المباغت بفعل انهيار بدأ قبلها بل كان المسبب الاول والحاسم لتوقيت انفجارها، اذ انه التزوير بذاته ان ترمى انتفاضة للبنانيين بعد عقود الاستهانة بحقوق الناس في اقامة دولة الحماية والحداثة والنظافة والنقاء السياسي والكفاءة الأخلاقية بانها السبب الاكبر في اوسع انهيار مالي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان في تاريخه القديم والحديث، ولذا يتعين على كل منخرط عملي ومعنوي في هذه الانتفاضة، ناشطا كان ام داعما، ان يتخلى بدوره عن مفهوم لم يعد يستقيم مع الظروف والوقائع التي صنعتها تطورات الشهرين الاخيرين. كان يصح في أسابيع الانطلاقة الاولى للانتفاضة حمايتها من خلال رفض كل محاولات اقامة قيادة جماعية للثورة تقرر مسار التحركات وتفاوض مع "الخارج" الذي تستهدفه اي السلطة الرسمية والقوى السياسية وسواها لئلا تزرع في داخلها عوامل الخلافات البنيوية المتوارثة وتجنبا للافخاخ التي سعت اليها السلطة لتفجير الانتفاضة الغضة والقوية من داخلها بعدما أخافتها بزخمها الثوري وفاجأت الجميع في الداخل والخارج، ولكن ما انطبقت عليه هذه القاعدة حتى الان لن يبقى على الارجح مسارا سليما للمرحلة الثانية الاخطر والاكثر إبرازاً لدور الانتفاضة في المساهمة الفعالة في قطف ثمارها من خلال التعامل الشاق جدا مع استحقاقين متلازمين ضخمين هما الحكومة الجديدة ايا تكن تركيبتها وايا يكن رئيسها والاستحقاق المالي الاقتصادي الاجتماعي المتجه نحو مستويات قياسية من الخطورة، لن يستقيم مع هذين الاستحقاقين بقاء الانتفاضة بلا قيادة او بلا كيان لادارة الانتفاضة في تعاملها مع اخطار مصيرية لان ذلك سيحملها تبعة هائلة في الآتي من التطورات لئلا تنقلب المكاسب نقاط استهداف بيد السلطة تحت وطأة اخطار الانهيار. فلم لا تكون قيادة الانتفاضة الحكومة الموازية، ولا نقول الظل، لاي حكومة تنبثق عن الاستشارات وتبدأ لتوها مهمة فرض الشراكة الفعلية في قرارات الإنقاذ التي لا تزال متاحة وممكنة على رغم كل القتامة المتراكمة؟

سمير قصير… لو ترى الآن؟ – نبيل بومنصف – النهار لا ولن نجرؤ بان نطل على الذكرى الـ 15 لاستشهاد سمير قصير هذه السنة وفي هذه اللحظة المحشرجة عالميا وإقليميا ولبنانيا بنشيد الحنين الى الربيع العربي وتحديدا اللبناني والسوري والفلسطيني الذي كان سمير قصير قلمه وفيلسوفه وصوته الصادح المتقدم سنين وسنوات وأعوام عن ذاك الذي سمي ربيعا وها نحن ننكفئ عن كل تسمياته . نفضل كلبنانيين في المقام الأول ان نستحوذ على سمير الثائر والثائر فقط فها نحن كأننا في لحظات ما قبل الانفجار الواعد الكبير ، لا نجد أروع من وجه سمير وكلماته اللاذعة في تقريع ثورة كانت يومذاك أيضا بريق مجد صنعت مصيرا مشرفا مهما قال فيه المراؤون ومهما تخاذل المتخاذلون ومهما خان الخونة ومهما انحط فينا الدهر في هذه الأيام الحالكة . كأنني به في تلك الأمسيات المضيئة الملتمعة شرفا يفيض على البلاد بثورة 14 آذار 2005 يرتع باجمل ذروات عمره ونضاله وفكره وحتى سخريته الفوقية اللاذعة التي ما كانت توفر الا قلة نادرة لان سمير قصير كأنه استشعر ولادته الحقيقية الكبيرة يوم استل مقدمة الثوار على الوصاية الاحتلالية السورية ونظامها الأمني وراح يعلي شعارات الثورة وفكرها الى المعركة الحاسمة . لن نستغرق في ما يوجع من الذكرى خصوصا ان كل في لحظاتنا مواجع بل حسبنا اليوم في ذكراه هذه ان نذكر من يتعين عليهم ان يدركوا ويعرفوا ويتعلموا اذا فاتتهم المعرفة ان ثورة 14 آذار كانت لا تزال طرية غضة في أسابيعها الأولى حين بادر سمير قصير -إياه ونفسه – وقبل صياح الديك الى اطلاق التسديدات الأولى لهذه الثورة التي كان من رموزها ونجومها ومفكريها وصحافييها عبر صياح ديك مقالاته في النهار موجها النقد اللاذع لمكامن عديدة في مسار الثورة الاستقلالية . نقول هذا كأحد افضل النماذج والوجوه الشديدة الأهمية في فكر من يؤمن بان ثورة اللبنانيين البادئة منذ 17 تشرين الأول 2019 والمتحفزة حاليا للعودة الى “الانتفاضة الثانية” بما يعني ان ذكرى سمير قصير اليوم تحديدا تحفزكم أيها الثوار على استدراك الثغرات الكبيرة والقاتلة وتوسل المراجعة السريعة لمجمل مساركم الذي سيختصر مسارعذاب الناس المتصاعد بقوة مرعبة . انه سمير قصير الناقد الجريء لمسار الأخطاء القاتلة ما نراه معنا اليوم .ولن نجرؤ على سؤاله ماذا تراه يقول في ما يراه فينا اليوم … 15 عاما مرت كأمس الذي عبر





نبيل بومنصف