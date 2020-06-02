ترامب يهدد بنشر الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح في المدن الأمريكية لوقف الاحتجاجات وأعمال العنف

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإتخاذ إجرات فورية وحشد “جميع الموارد الفيدرالية المتاحة” لوقف أعمال الاحتجاجات وأعمال النهب والشغب في جميع انحاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب:” ساقاتل من أجل حمايتكم”.









وسار ترامب وحاشيته خارج البيت الأبيض، عبر ساحة لافاييت، إلى كنيسة سانت جونز الأسقفية، التي اشتعلت فيها النيران في الليلة الماضية.

وأضاف ترامب في خطاب للشعب الأمريكي ” لقد أوصيت كل حاكم بنشر الحرس الوطني بأعداد كافية”مشيراً إلى أنه سيعمل على انهاء أعمال “الشغب والخروج عن القانون” هذا اليوم.

وأكد ترامب أنه سيرسل “الآلاف من الجنود والأفراد العسكريين المدججين بالسلاح لوقف أعمال الشغب، وقال:” أريد أن يلاحظ “منظمو هذا الارهاب” أنهم سيواجهون عقوبات جنائية شديدة.

وأضاف ” لا يمكننا السماح للغاضبين بإغراق التظاهرات السلمية، وقال:” أكبر ضحايا هذا الشغب هم من المواطنيين الذين يحبون السلام في المجتمعات الفقيرة”.