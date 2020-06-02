“حلم الدولة من مهاباد إلى اربيل كوردستان ايران” كتاب للزميل مسعود محمد

حلم الدولة من مهاباد إلى اربيل كوردستان ايران كتاب للكاتب الزميل #مسعود_محمد الذي يكتب افتتاحية يوم الاثنين السياسية لبيروت اوبزرفر.

سيصدر الكتاب خلال شهر في القاهرة عن دار نفرتيتي ومركز القاهرة للدراسات الكردية .. الكتاب عبارة عن مقابلات أجريت مع قادة الحركة الكوردية الإيرانية ساهم الكاتب في نشرها ليطلع العالم على مواقفهم.









وتحدث الكاتب عن الشهداء الكبار القاضي محمد صاحب حلم الدولة وعبد الرحمن قاسملوا وصادق شرفكندي وفؤاد سلطاني الذين اغتالتهم يد الغدر الإيرانية. يقول الكاتب في المقدمة سيأتي يوم اكشف فيه أسرار الجولات التي قمت بها فيما بين لبنان وسوريا والعراق وإسطنبول لبناء جبهة معارضة لإيران من لبنان إلى ايران وساحكي عن الخوف من إرهاب ذلك النظام، ويقول لي مع النظام الإيراني وليس مع الشعب لأنه شعب يستحق الحرية والعيش بكرامة ثلاث ثارات:

-ثأر شهداء لبنان، و شهداء 14 آذار.

-ثأر الشعب السوري.

-ثأر الشعوب الإيرانية غير الفارسية ومن ضمنهم الشعب الكوردي، على رأس ذلك ثأر القادة الشهداء فؤاد سلطاني، عبد الرحمن قاسملو، وصادق شرفكندي، ودكتور جعفر شفيعي.