إيران تدعو الولايات المتحدة إلى “وقف العنف” ضد شعبها

دعت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين واشنطن إلى “وقف العنف” ضد شعبها إثر التظاهرات التي عمت مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على وفاة المواطن الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي خلال مؤتمر صحافي في طهران متوجها إلى الشعب الأمريكي “لقد سمع العالم صوت مظلوميتكم ويقف إلى جانبكم”.









وأضاف مخاطبا المسؤولين الأمريكيين والشرطة “أوقفوا العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسون”.

كما أعلن موسوي الإثنين أن العالم المسجون في الولايات المتحدة سيروس أصغري سيعود إلى الجمهورية الإسلامية خلال أيام.

وأوضح كما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) إن “ملف الدكتور سيروس أصغري أغلق في أمريكا، وسيعود على الأرجح إلى البلاد في اليومين أو ثلاثة أيام المقبلة”.