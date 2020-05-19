أعطاه بن سلمان 45 مليار دولار.. ياباني يعترف بحمق استثماره في شركة أسسها إسرائيلي هوت قيمتها بـ44 مليار دولار!

قال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بنك”، التي استثمر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 45 مليار دولار، اليوم الإثنين، إنه “أحمق” لاستثمار شركته التي تقدر بمليارات الدولارات في شركة “وي وورك”، التي تراجعت قيمتها إلى 2.9 مليار دولار من 47 مليار دولار العام الماضي.

اللافت أن سون الذي يصف نفسه بـ”الأحمق”، كان عام 2017، كشف عن تفاصيل صفقة أقنع فيها بن سلمان، عندما كان وليا لولي العهد، باستثمار 45 مليار دولار.









وفي لقاء تلفزيوني على قناة “بلومبيرغ” الأمريكي، سأل المذيع عن كيفية تمكُّن سون من إقناع بن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً: “قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح، استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة، فأقنعته بـ45 مليار دولار”.

وكان بن سلمان خسر عمليا 16.5 مليار دولار من 45 ملياردولار، التي استثمرها، كما أعلنت “سوفت بنك” الشهر الماضي.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية تساءلت عن استثمار السعودية حينها عبر “سوفت بنك” في شركة “وي ورك” المتعثرة، والتي أسسها الإسرائيلي على بول نيومان، المدمن على الحشيش وشرب خمرة التكيلا ويدرس الكابالا، والذي طرده المستثمرون منها لاحقا”.

وجاء تعليق سون بـ”أنه أحمق” في عرض للأرباح حيث أعطى سوفت بنك “وي وورك” تقييما بقيمة 2.9 مليار دولار في 31 مارس/ آذار بناء على طريقة التدفق النقدي المخصوم، بانخفاض من 7.3 مليار دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول، بعد فشل الاكتتاب العام الأولي. وبحسب ما ورد، استثمر سوفت بنك 18.5 مليار دولار في الشركة، وفقا لتعليقات تسربت في أكتوبر/ تشرين الأول من رئيس “وي وورك”. كان تقييم “وي وورك” الخاص مرتفعا عند 47 مليار دولار قبل الاكتتاب العام الفاشل، العام الماضي.

ولطالما عُرفت سوفت بنك باستثماراتها الذكية. وقد بنت الشركة اسمها على رهان ناجح للغاية على شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا. لكن سمعتها بدأت في تلقي الضربات العام الماضي عندما كشفت اثنتان من شركات صندوق الرؤية “فيجن فند” التابع لها (وي وورك وأوبر)، عن خسائر فادحة في ملفاتها للاكتتاب العام. أخفقت محاولة وي وورك للاكتتاب العام في نهاية المطاف عندما سحبت الشركة ملفاتها للاكتتاب العام الأولي بعد انتقادات مستمرة بشأن ضرباتها المالية وهيكل حوكمة الشركات غير المعتاد.

ويمكن أن تتكبد أعمال” وي وورك “خسائر أكبر الآن بعد أن جعلت جائحة الفيروس التاجي العمل الجماعي نشاطا خطيرا. مع تكيف العديد من العمال مع مكاتبهم المنزلية، إذ تعيد بعض الشركات النظر في احتياجاتها للمساحات المكتبية.

وسجل فيجن فند التابع لسوفت بنك خسائر بقيمة 18 مليار دولار مقارنة بـ 13 مليار دولار في إجمالي الخسائر السنوية لمجموعة سوفت بنك بشكل عام. تم إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار للرهان الكبير على الشركات وإغرائها نقداـ و من بين 88 شركة استثمر فيها فيجن فند، توقع سون، اليوم الإثنين، أن تنجح 15 شركة وأن تفلس 15 شركة وسط الوباء.