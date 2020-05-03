تفاصيل المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، مذكرة وزارة الداخلية والبلديات حول بدء تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.

وجاء في البلاغ: “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقتضي اعتبارا من تاريخ 04/5/2020 ما يلي:









أولا: التذكير بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات، ما بين الساعة 21.00 مساء ولغاية الساعة 5.00 فجرا من كل يوم.

ثانيا: تقيد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية على مختلف أنواعها على الشكل التالي:

الأيام المسموحة:

– اثنين، أربعاء، جمعة: اللوحات المفردة: التي تنتهي أرقامها برقم مفرد. مع التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والعدد المسموح وجوده في السيارة.

– ثلاثاء، خميس، سبت: اللوحات المزدوجة: التي تنتهي أرقامها برقم مزدوج، يعتبر الصفر رقما مزدوجا.

– الأحد: السيارات ذات اللوحات المفردة والمزدوجة.

* يستثنى من قرار تقييد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية:

– الآليات العسكرية، آليات الدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمر اللبناني وسيارات الإسعاف والجهاز الطبي، آليات السلك الدبلوماسي، آليات وسائل الاعلام المرئي والمسموع والإعلاميين، الآليات والمركبات والدراجات النارية التي تقوم بخدمة التوصيل (Delivery)، شاحنات نقل المواد الغذائية والزراعية بكل أنواعها، المواد الطبية والنفايات، صهاريج نقل المحروقات والغازات السائلة، الرافعات والآليات المخصصة لنقل وقطر السيارات.

– العسكريون، موظفو القطاع الصحي، رجال الدين، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة للمجلس النيابي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، العاملون في السلك الديبلوماسي، الأساتذة العاملون في برنامج التعلم عن بعد التابعون لوزارة التربية والتعليم العالي، موظفو مصلحة حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد والمرفأ والمطار وأوجيرو، القضاة والمحامون، مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومقدمو الخدمات ومؤسسات المياه، موظفو الضمان الاجتماعي، عمال المطاحن وشركات كنس وجمع النفايات، على أن تعتمد البطاقة الوظيفية كمستند لإثبات هوية المنتقلين.

ثالثا: تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، بحيث تضاف المهن التالية على جدول المرحلة الأولى، كما هو وارد في الجدول التالي:

* المهن الحرة:

– المطاعم طيلة أيام الأسبوع، التوقيت: 5,00- 21,00. ملاحظات: يسمح للمطاعم بفتح صالاتها، على أن لا يتعدى عدد الزبائن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية. عدم تقديم النرجيلة تحت طائلة إقفال المكان.

– حلاق رجالي، أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء، التوقيت: 8,00- 17,00. قص شعر وفق مواعيد مسبقة.

– حلاق نسائي، أيام الخميس والجمعة والسبت، التوقيت: 8,00- 17,00. قص شعر وتقليم أظافر فقط وفق مواعيد مسبقة.

* تجار: معارض السيارات المستعملة، ووكلاء بيع السيارات الجديدة: طيلة أيام الأسبوع.

– تبقى المقاهي والأندية الرياضية والملاعب الداخلية والخارجية مقفلة.

– يسمح بالتجول على الكورنيش البحري اعتبارا من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 19,00.

– على المواطنين وأصحاب المهن المذكورة أعلاه، لدى خروجهم من منازلهم، التقيد بشروط الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة محيطهم”.

وختمت: “تؤكد قوى الأمن الداخلي أن دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، بغية الحد من انتشار الوباء، وإيلاء المصلحة العامة قبل أي اعتبار”.