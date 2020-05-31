تبلغ من العمر 51 عاماً وما زالت تتمتع بكامل رشاقتها، ما هو سر جينيفر أنيستون؟

على الرغم من بلوغها سن الـ51، لا تزال الممثلة الأمريكية #جينيفر_أنيستون تتمتع بمستوى عالٍ من اللياقة، حتى إنَّ شكلها بالكاد تغيَّر منذ أن قدمت أولى حلقات مسلسلها الشهير Friends، فما هو سر أنيستون يا ترى؟

اتبعت نجمة Friends على مدار سنوات، نظاماً صحياً ورياضياً حازماً جعلها تحافظ على رشاقتها كل هذه الفترة، وسنخبرك فيما يلي ببعض أسرار جينيفر التي ساعدتها في الحفاظ على لياقتها، حسبما ورد في شبكة Fox News الأمريكية.









مهما كان الظرف، جينيفر أنيستون تتدرب يومياً

مهما كانت ضغوط العمل شديدة، ومهما كانت تشعر بالكسل وتحتاج إلى الاسترخاء، لا تفوّت جينيفر أنيستون التدريبات الرياضية اليومية أبداً.

في لقاء مع مجلة Women’s Health الأمريكية في فبراير/شباط، قال ليون أزوبويكي، مدرب أنيستون الشخصي، إن الفنانة تمارس الرياضة أسبوعياً لمدة ساعة ونصف الساعة يومياً بشكل منتظم.

وأوضح قائلاً: “نمارس الملاكمة، ونقفز على الحبل، ونمارس تدريبات التقوية، ونمارس كثيراً من التمارين باستخدام أربطة المقاومة، ونزيد من حدة التمارين وصعوبتها يوماً بعد يوم، بحيث يستجيب الجسم بطريقة إيجابية ويتغير”.

وأضاف أزوبويكي أنه بسبب جدول عمل جينيفر المحموم، قد تبدأ جلسات التمرين تلك في وقت مبكر للغاية من الصباح.

فعلى سبيل المثال، إن كانت ستبدأ التصوير في الساعة الـ3 صباحاً، فسيبدأ الثنائي العمل على التمارين الرياضية قبل ذلك بكثير.

social media\ جينيفر أنيستون

السر في حمل الأثقال

في عام 2016، أخبرت جينيفر مجلة People بأنها تعتمد على التدريب باستخدام الأوزان لتحصل على جسمها المتناسق، خاصةً ذراعيها اللتين تُحسد عليهما.

وقالت: “عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية، أمسِك أوزاناً صغيرة (2.3 كغم) إذا لم يُتح لك أي شيء آخر وحرِّكها فقط”.

كما أن جينيفر من مُحبي الجلسات التي تجمع بين اليوغا وتمرين الدراجة والتي تعرف باسم “spin-yoga”، إذ تمارس هذا النوع من الرياضة ثلاثة أيام في الأسبوع، “وهي عبارة عن 25-30 دقيقة من ركوب العجلة، تليها 30-40 دقيقة من اليوغا”.

بداية يوم صحية

تحب جينيفر أن تبدأ صباحها بطريقة صحيحة؛ لذلك لا تتوقع منها أن تتخطى وجبة الإفطار.

وقد صرحت سابقاً لموقع Well + Good الأمريكي، بأنها تعتمد على مخفوق “يحوي أحد أنواع البروتين”، مع الموز والتوت والكرز المجمد والستيفيا ومسحوق الماكا وقليل من الكاكاو ومزيج من الخضراوات.

ولن تجعلك وجبة صحية في الصباح تشعر بالشبع فترة أطول فحسب، بل ستمنحك أيضاً الطاقة اللازمة لبدء يومك.

وقالت: “إذا لم يتوافر لديَّ هذا المخفوق، فسأتناول فحسب، بعض الخبز المحمص والبيض المسلوق مع بعض الأفوكادو، أو الحبوب مع حليب اللوز والموز. إنها لذيذة حقاً، ومفيدة في الوقت نفسه”.

الرياضة في المنزل

حتى لو لم تتمكن جينيفر لسبب أو لآخر، من الذهاب إلى النادي الرياضي، فإنها تمارس تمارينها المعتادة في المنزل.

أخبرت جينيفر مجلة Harper’s Bazaar الأمريكية بأنها تُشغل فيديو “Body by Simone” لممارسة التدريبات في المنزل.

خاصةً أن سايمون دي لا ريو مدرب ممتاز يلجأ إليه غالبية النجوم، لا سيما عارضات Victoria’s Secret، وعلى الرغم من أن تدريباته صعبة للغاية، فإنها تعطي نتائج مذهلة في النهاية.

social media\ جينيفر أنيستون

الملاكمة: الرياضة المفضلة لدى جينيفر أنستون

ومن بين أنظمة التدريب الأخرى التي تتبعها نجمة Friends، تعشق جينيفر الملاكمة، وتثني على هذه الرياضة التي تعتمد عليها كثير من عارضات الأزياء للحصول على الجسد المثالي.

وقالت لمجلة InStyle الأمريكية في عام 2018، وفقاً لما أوردته مجلة Hello! الإسبانية: “ثمة شيء مميز في الجانب العقلي من الملاكمة يجعلها مؤثرة. ففي التدريبات، يجب أن يعمل عقلك وجسدك معاً”.

اليوغا

جينيفر من مُحبي اليوغا التي يمكن ممارستها تقريباً في أي مكان، من ضمن ذلك المنزلُ.

أخبرت ماندي إنجبر، مدربتها وصديقتها، مجلة InStyle الأمريكية بأنه بعد 20-30 دقيقة على العجلة الهوائية، تخصص جينيفر 40-45 دقيقة من اليوغا، فيما لا يزال معدل ضربات قلبها مرتفعاً.

واستطردت إنجبر: “تحب جينيفر أوضاع التوازن، مثل وضع الشجرة ونصف البدر والمحارب. وتحب أيضاً وضعية اللوح الخشبي؛ لأنها تركز على عضلات البطن أو الساعد، وأيضاً أي نوع من أنواع تمرين اللوح الخشبي أو اللوح المرتكز على الساعد”.

واليوغا أيضاً طريقة رائعة لزيادة مرونة الجسم، خاصةً إذا بقيت مداوماً على ممارستها.

روتين الحركة اليومي

إذا كنت ترغب في رفع مستوى روتين التمرين الخاص بك مثل جينيفر ولكن ليس لديك كثير من الوقت، فإن إنجبر أخبرت مجلة InStyle بأن السر هو تكريس ما لا يقل عن 20 دقيقة كل يوم لتحريك جسمك، سواء كان ذلك من خلال المشي أو الركض، وهو ما يكفي لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك.

وقالت: “يمكنك ممارسة روتين يوغا صغير ورائع في دقيقتين. عشر تحيات شمس وخمس أو ست وضعيات وقوف وخمس دقائق من الإطالات. وسنحافظ على وضعية الكرسي لمدة 30 ثانية تقريباً، وبعد ذلك سنذهب لأداء 10 تمرينات قرفصاء تقريباً أو نحو ذلك، ثم سنكرر ذلك ثلاث أو أربع مرات حتى نحصل على كثير من القوة في ذلك الروتين أيضاً”.

social media\ جينيفر أنيستون

طريقة باري

عندما أُصيبت جينيفر بإصابة في مفصل الورك ولم تستطع ممارسة اليوغا، اختارت تمرينات باري (Barre)، وهي مزيج من البيلاتيس والباليه وتعتمد على وزن الجسم.

وأخبرت مجلة Elle الفرنسية: “أؤدي 20 إلى 30 دقيقة من تدريبات القلب، ثم ساعة من تمرينات طريقة باري. لقد كنت أتألم باستمرار لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، بألم من النوع الذي لا تكون متأكداً من أنك ستمشي بعده مرة أخرى!”.