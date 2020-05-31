وزيرة العدل: رئيس الجمهورية لم يطلب مني شيئاً في ملف التشكيلات القضائية

أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم لبرنامج “وهلق شو” مع الزميل جورج صليبي عبر قناة الجديد أن: هذه الحكومة ليست حكومة خيار بل نتيجة ثورة في الشارع ولكن الضغط السياسي لا يزال موجوداً ونحاول الوقوف بوجه الضغط السياسي ونعلم ان هذه الحكومة لا تخرج من التوازنات السياسية في البلد.

وقالت وزيرة العدل “قيل لي ان دوري هو ان اعطي رأيي في المرشحين المسيحيين المارونيين فقط فيما يخص التعيينات ولن اقبل بهذا الامر اطلاقا وإذا كان المرشحون غير كفوءين سوف أتصدى لهذا الأمر وتابعت “أنا ضد تعيين القضاة في المراكز الإدارية”.









وزيرة العدل “استغربت من موقف نواب “تيار المستقبل” الذين اعتبروا ان آلية التعيينات غير دستورية ولكنهم عادوا وصوتوا معها”

وفي قضية النائب هادي حبيش والقاضية غادة عون قالت نجم “لا أرض كوزيرة عدل بتحقير أو إهانة القضاء” والنائب حبيش قام بنوع من الاحتلال لمكتب القاضية عون اضافة الى الاعتداء اللفظي وهذا ما شاهدناه جميعا من خلال الفيديوهات وانا معه فيما يخص التدخل السياسي في القضاء

وتابعت نجم “أتمنى من الطبقة السياسية أولاً احترام القضاء والقضاة ولا أرض بالاعتداء على القضاء

وأكدت وزيرة العدل أن “رئيس الجمهورية لم يطلب مني شيئاً في ملف التشكيلات القضائية”

وأضافت أنها “اتصلت بوزيرة العدل الفرنسية بخصوص قضية جورج إبراهيم عبدالله وستتابع هذا الملف”

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