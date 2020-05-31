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في مكالمة مسربة مع القذافي.. أمير قطر السابق يشتم أوباما وينعته بعبارة عنصرية

May 31, 2020

يتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يوثق حوارا مسربا بين الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وفي المقطع يشتم حمد بن خليفة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ويصفه بعبارة عنصرية.




وفي التسجيل، الذي لم يتسنى للحرة التأكد منه، يستفسر القذافي بقوله “هذا الأميركي عندما جاءكم ماذا قال لكم؟”، ليرد عليه حمد بن خليفة بشتم أوباما والقول: “ليش تبليني بالعبد. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. كان من المطلوب أن أحبه (أقبله) على رأسه ليوافق”.

ولم يكشف التسجيل الموضوع الذي يقصده حمد بن خليفة، فيما لم يذكر القذافي أوباما بالاسم وقال عنه “الأميركي”، فيما قال عنه حمد “عبد”.

وهذا ليس التسجيل الأول للقذافي مع رؤساء وقادة عرب وحتى مسؤولين يثير الجدل، إذ كان قد انتشر في الأيام الماضية تسجيل لمكالمة سرية بين القذافي ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، حيث عبر القذافي عن رغبته في “تفكيك السعودية إلى دويلات”.

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