في مكالمة مسربة مع القذافي.. أمير قطر السابق يشتم أوباما وينعته بعبارة عنصرية

ولم يكشف التسجيل الموضوع الذي يقصده حمد بن خليفة، فيما لم يذكر القذافي أوباما بالاسم وقال عنه “الأميركي”، فيما قال عنه حمد “عبد”.

وهذا ليس التسجيل الأول للقذافي مع رؤساء وقادة عرب وحتى مسؤولين يثير الجدل، إذ كان قد انتشر في الأيام الماضية تسجيل لمكالمة سرية بين القذافي ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، حيث عبر القذافي عن رغبته في “تفكيك السعودية إلى دويلات”.