محمد عبيد لوزارء التيار في “الطاقة” : أنتم فاشلون وأديتم الى هدر هائل بالمال العام

رأى المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد والمعروف من قربه من حزب الله خلال برنامج “الحدث” مع الزميلة نانسي السبع ان موضوع معمل “سلعاتا” له بعدان البعد الأول سياسي يتعلق بموقع رئاسة الحكومة وادائها، اذ ما كان يعطيه الرئيس سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللتيار الوطني الحر الممثل بالنائب جبران باسيل اكبر بكثير مما يعطيه رئيس الحكومة حسان دياب.

وتابع: “في هذا البعد اعتقد ان وضعية حسان دياب تراجعت كرئيس حكومة ………”.









واضاف عبيد: “الاختبار الحقيقي لمواقف القوى كان باعادة التصويت على موضوع معمل سلعاتا في مجلس الوزراء”، وتابع: “لماذا لا تحترم ارادة الوزراء ، ونقول ان الوزراء مستقلون…”.

ولفت عبيد: “رجعنا لنفس العادة ونمط الاتصالات اذ يخرج وزير ويأتيه اتصال يحصل على التعليمة ليدخل ويقول نحن رأينا كذا ..”.

وفي سياق متصل قال عبيد: “اليوم في موضوع سلعاتا وقبله في موضوع وزارة الطاقة ، هناك تيار وضع يده على هذه الوزراة بمؤسساتها المتفرعة منذ عام 2011، انا لا اريد ان اتهم هذا التيار بالفساد، انتم لستم فاسدين لكنكم فاشلين…. واديتم الى هدر هائل بالمال العام”.

الجديد