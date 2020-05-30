القوات اللبنانية تدّعي على كلّ من يتعرّض للرئيس بشير الجميل

أكدت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” أنه “لأننا المدافعون عن القضاء واستقلاليته وسمعته؛ لأننا الحريصون على عدم زجه بالسجالات التي تنال من هيبة الدولة؛ لأننا لا ولم ولن نسمح لأحد أي كان بأن يعتبر رئيس الجمهورية الشيخ بشير الجميل خائن وعميل ومجرم وسفاح، وأن يعتبر ذلك وجهة نظر؛ ولأن كل من تسول له نفسه التعرض لشهيد الجمهورية، شهيد الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، سنكون له بالمرصاد في السياسة والقضاء؛ لأن السكوت عن هذا الأمر جريمة لن نقترفها او نتشارك بها”.

وأضافت في بيان “تقدمنا بشكوى أمام جانب هيئة التفتيش القضائي، وفقا للأصول والقانون، طبعا ليس بقصد التشهير، إنما كون هذا الاجتهاد هو سابقة قانونية خطيرة، واعتماده يؤدي إلى نسف النظام القانوني، والقضائي، وتقويض المبادئ القانونية الملزمة ويزجّ القضاء في معمعة الصراعات الأيديولوجية والسياسية في لبنان”.