ملكة جمال وكانت لاجئة.. زوجة الشرطي قاتل الرجل الأسود بأمريكا تقرر معاقبته وتبدأ بمعاملات الطلاق

وصلت الصدمة مما فعله الشرطي الأمريكي ديريك شوفين، أثناء اعتقاله لرجل من ذوي البشرة السوداء بطريقة أفضت لوفاته، إلى داخل منزله، ودفعت زوجته للتحرك ضده بعدما ذُهلت من فعلته، وقررت أنها لا تريد إكمال حياتها معه، مقدمةً في ذات الوقت تعازيها لأسرة جورج فلويد الذي توفي تحت ركبة زوجها.

الزوجة غاضبة: في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية من بينها Nbc News، قالت كيلي شوفين إنها تقدمت بطلب الطلاق من زوجها بعد علاقة دامت 10 أعوام، وذلك بسبب طريقة قتله لفلويد الذي أثار مقطع فيديو اعتقاله صدمة بالولايات المتحدة.









محامي كيلي نقل، في بيان عنها، القول إنها “مدمَّرة، بسبب مقتل فلويد الذي توفي بداية الأسبوع الماضي”، مشيراً إلى أن تقدمها بطلب الطلاق جاء نتيجة لهذه الحادثة المأساوية.

أضاف المحامي أن كيلي أعربت عن تعاطفها مع عائلة فلويد، وأحبائه، وكل من أحزنته حادثة القتل، كما حمل البيان تعبيراً عن مخاوفها بسبب الحادثة، حيث طالبت بمنح والديها، وعائلتها، الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة التي وصفتها بـ”العصيبة”.

أشار موقع Nbc News إلى أن كيلي وُلدت في لاوس عام 1974 خلال فترة حرب، ثم هربت مع عائلتها إلى تايلاند، وهناك عاشت في مخيم للاجئين، في حين ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن كيلي توجّت في عام 2018 بسيدة جمال ولاية مينيسوتا.

كيلي شوفين زوجة الشرطي الأمريكي الذي قتل جورج فلويد- مواقع التواصل

معاقبة الشرطي شوفين: فجّر قتل شوفين لفلويد موجة من الاحتجاجات في العديد من الولايات الأمريكية، وذلك بعد نشر فيديو لاعتقال الرجل بطريقة همجية أدت إلى وفاته.

يُظهر المقطع المصوّر الشرطي شوفين وهو يضع ركبته فوق عنق فلويد، المطروح أرضاً وهو يقول له: “لا أستطيع التنفس.. لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني”، وبعدما تم وضعه في الأصفاد، ولوحظ أن الرجل الأربعيني فقد وعيه، وجرى استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير، بحسب الشرطة.

تم اعتقال شوفين واتهامه بالقتل المتعمد من الدرجة الثالثة، لكن عائلة القتيل قالت إن هذا الإجراء “متأخر وغير كافٍ”، وأشارت في بيان إلى أنها تريد أن يتم توجيه “تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار” لذلك الشرطي، وأضافت: “نريد أن نرى اعتقال عناصر (الشرطة) الآخرين (المتورطين)” في القضية.

كان مقتل فلويد سبباً في عودة ارتفاع أصوات في أنحاء البلاد من أجل إحقاق العدل، وبمعاملة أفضل للمواطنين من أصحاب البشرة السوداء، لاسيما أن الفيديو الذي أظهر ما تعرّض له فلويد أثار هزة في البلاد، واكتسبت الاحتجاجات زخمها بعد تظاهر محتجون مساء الجمعة 29 مايو/أيار 2020 أما مقر البيت الأبيض، واشتبكوا مع حراس الخدمة السرية.

ويواجه الشرطي السابق ديريك شاوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة، عقب انتشار فيديو يوثق قتله لفلويد خنقا بوضع ركبته على عنقه لمدة تجاوزت ثماني دقائق، بينما كان الرجل يستنجد بسبب عدم قدرته على التنفس.

وعبرت كيلي في البيان عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد وأحبائه وكل من أحزنته هذه المأساة.

وتطلب كيلي في البيان “بكل احترام” منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة.

وبينما يبدو أن جريمة زوجها كانت السبب في طلبها الطلاق، لم تجزم كيلي بشكل واضح إن كان هذا هو السبب أو إن كانت هناك أسباب أخرى.

وولدت كيلي في لاؤس خلال فترة الحرب عام 1974، ولجأت مع عائلتها عام 1977 إلى تايلند بحثا عن الأمان، حيث عاشت في مخيم للاجئين.

وتحمل كيلي لقب ملكة جمال ولاية مينيسوتا لعام 2018.