“لا لدويلة داخل الدولة”.. شعارات مناوئة لحزب الله وسط بيروت

نفذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان” لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”.

ووسط انتشار أمني كثيف، ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لسلاح حزب الله ومطالبة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإقفال معابر التهريب غير الشرعية









بدء التجمع أمام قصر عدل بيروت في وقفة احتجاجية ضد السلاح غير الشرعي والمطالبة ب١_ نزع سلاح حزب الله وجميع الميليشيات

٢_تطبيق الدستور

٣_تطبيق قرارات الشرعيتين الدولية والعربية pic.twitter.com/ASZoWlaYdC — Raphaella (@roufayel) May 30, 2020

باسم "التجمع من اجل السيادة" نهنئ شابات الثورة وشبابها على اعتصامهم السيادي الرائع للمطالبة بإزالة الاحتلال الايراني ونزع سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان وانتخابات نيابية مبكرة!

الاعتصام دليل ثقافة سياسية ووعي وبعد نظر!

الى الأمام! pic.twitter.com/ZfGHqfsZkX — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) May 30, 2020

وانزلق لبنان إلى أزمة عميقة منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر الماضي، وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الطائفيين الذين يحكمون لبنان منذ عقود.

وأدت الاحتجاجات الى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري مطيحا بحكومة ائتلافية تضم حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من السلاح.

ومع بداية العام الجاري تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عام 1975 و1990.