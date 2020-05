تظاهرات “جورج فلويد” تصل العاصمة الأميركية.. و”إغلاق” مبنى البيت الأبيض

أغلق جهاز الخدمة السرية مبنى البيت الأبيض، الجمعة، مع اقتراب المتظاهرين حول المبنى خلال احتجاجاتهم على مقتل رجل أسود على يد شرطي في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جو دير لموقع صحيفة “يو أس إيه توداي” إغلاق المبنى، وقالت الصحيفة إنه من النادر أن يتم إغلاقه في مواجهة المظاهرات.

وقال صحفيون إنهم كانوا داخل مبنى البيت الأبيض وقت إغلاقه، ومن بينهم مراسل شبكة “إن بي سي” بيتر ألكسندر الذي كتب على تويتر إنه أغلق عليه المبنى أثناء احتجاجات كانت في محيطه.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو لمتظاهرين يزيلون الحواجز أمام البيت الأبيض الجمعة، فيما دخلوا في مناوشات مع جهاز الخدمة السرية المكلف حماية البيت الرئاسي، والذي اعتقل أفراده بدورهم عددا من المحتجين:

“Every last one of you knows a crooked cop and you do nothing because you’re fucking cowards,” a man yells at the Secret Service. “You’re complicit.” Another protester chimes in: “Fix the broken system.” pic.twitter.com/GOQvqJkOrr

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) May 29, 2020