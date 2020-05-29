بمشاركة راغب علامة.. نجوم عالميون يشاركون في أكبر حفل افتراضي مباشر بالعالم لجمع “مليار حلم”

يلتئم عدد من كبار الفنانين ونجوم الغناء عبر العالم، الجمعة 29 مايو/أيار 2020، في حفل غنائي مباشر على الإنترنت OHM Live – OneHuManity، في بادرة فريدة، بسبب تفشي جائحة كورونا، سيشاهده الملايين عبر العالم، كما سيعرف مشاركة الفنان العربي #راغب_علامة.

علامة يشارك في هذا الحفل العالمي إلى جانب أسماء عالمية لامعة، على غرار دوا ليبا، ومالوما، ودايسون ديرولو، ونيكي جايم، بالإضافة إلى عدد من المواهب الصاعدة، والهدف من هذا الحفل هو جمع إعانات مالية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.









من أجل أمل عالمي موحد: حسب وسائل إعلام دولية، فإن الحفل سوف ينطلق في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت الخليج، أما البث المباشر فسوف يكون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتطبيق “تيك توك”، بالإضافة إلى شبكة IGTV، ومنصة “كونستليشن وآرت”، وعدد من الشبكات التلفزية العالمية.

كما يمكن متابعته على “يوتيوب”، عبر الرابط التالي:

بمجرد الدخول لموقع https://ohm.constellation.art/line-up، فستجد أمامك خانتين اثنتين: الأولى هي خانة التقدم بالتبرع، والثانية الخاصة بالحلم الذي يمكنك أن تعبر عنه بسهولة.

يسعى القائمون على هذه البادرة إلى جمع مليار حلم من كل أرجاء العالم، وجمع أكبر قدر ممكن من التبرعات؛ من أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

“مليار حلم” بادرة يُتوخى منها خلق فيلم وثائقي بناء على خوارزميات خاصة، ستختار الأحلام المعبر عنها، يريد منه المنظمون أن يكون وسيلة أمل جديدة لكل سكان العالم.

أما التبرعات فسوف يتم تجميعها لصالح مجموعة من مؤسسات، على غرار دبي للعطاء، وأطباء بلا حدود، ومؤسسة غلوبال غيفت، والهلال الأحمر، والصليب الأحمر، ومؤسسة FromU2Them، وهي المؤسسات التي تدعم العاملين بالخطوط الأمامية في مواجهة الوباء الحالي.

بادرة فريدة: هذه البادرة هي الأولى من نوعها في العالم، سواء من حيث الشكل أو حتى الأهداف، ويتوقع متابعون أن تحقق نجاحاً باهراً، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات، وبمشاركة أسماء فنية وازنة وعالمية.

فإلى جانب النجم العربي راغب علامة، فإن الحفل سيعرف مشاركة كل من جيسون ديرولو صاحب الأغاني ذات المبيعات البلاتينية، ودوا ليبا الحائزة جائزتي غرامي.

في تصريحات نقلها موقع “بيزنيش أرابيا”، يقول جان كارل صليبا وزيد فريدريكس مؤسسا كونستاليشن، عن هذه المبادرة: “لا يمكن الحجر على الأحلام، فالأحلام لا تعترف بالقيود ولا الأعراق أو الأجناس ولا الفوارق في المعتقد، وللأحلام القوة الكافية لتغيير العالم”.

أضافا أيضاً: “رؤيتنا هي تجسيد الترابط الإنساني في بيئة تمكِّن الحالمين من بناء مجتمع يتواصل على المستوى العالمي، ونتفاعل مع الجانب الإنساني من خلال القوة التي تولِّدها أحلامنا وتطلعاتنا الجمعية المشتركة، بهدف إعادة رسم ما يجري على وجه المعمورة بصورة إيجابية”.

من جانبه، يعلّق أحمد بشور، المدير العام لـ”ITP LIVE”، بالقول: “تعد أوم لايف مبادرة رائعة تضافرت فيها جهود شركتين حول الطموح والرؤى ذاتها، لتجسيد ما نراه إحدى كبرى فعاليات العمل الخيري في تاريخ الإنترنت، ولطالما كنا من الحالمين في آي تي بي لايف ورسالة أوم لايف تجد صداها بانسجام تام مع فريقنا، وهي واحدة من طموحاتنا العديدة ومن المشاريع الدولية القادمة”.