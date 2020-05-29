عاصفة غضب بعد فيديو “مقزز” لكويتية تهين المصريين: أنتم مجرد ناس مأجورة.. نعطيكم راتب لخدمتنا!

ما زال الخلاف المصري-الكويتي مشتعلا، وكان آخر فصوله فيديو لمدونة كويتية تدعى #ريم_الشمري، أثار غضب المصريين على مواقع التواصل.

ونشرت الشمري فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.









وقالت الشمري في معرض ردها على أحد المصريين ساوى نفسه بالمواطن الكويتي، “الكويت للكويتيين، وليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا”.

وتابعت الشمري قائلة “لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك”.

ووضعت الشمري باللائمة على البرلمانيين الكويتيين، حيث قالت “ألوم على هذه المجالس، وعلى حكومتي، وعلى النواب الذي يشعرون المصريين أنهم شركائي في الوطن”.

السنابيه ريم الشمري تتهجم على المصرين: "أنتم تخدمونا وتذلفون،حنا مانبيكم"! pic.twitter.com/zHmU1cBNiB — We Heard Rumors (@whrumor) May 28, 2020

وتابعت الشمري في الفيديو “الكويت للكويتيين، وليس للمصريين ولا لأي وافد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، أنت تأتي تشتغل وتأخذ راتب، أنت لست شريكي في الوطن، افهم”

واختتمت الشمري الفيديو بقولها “نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن، اتخسون!”.

من جانبهم، أعرب مغردون كويتيون وعرب، عن غضبهم إزاء فيديو الشمري الذي وصفه البعض بخطاب الكراهية.

إلى السلطات الكويتية

إلى إدارة تويتر

هذا خطاب كراهية تام الأركان

للحرية في الكويت ضريبتها لكن الدول المحترمة التي وضعت الحرية وضعت قوانين تحاسب من ينتهك ويعتدي

أرجو من المتابعين الكويتيين التقديم ببلاغ عن هذه السيدة التي تسمي نفسها على تويتر "ريم الشمري"@MOInformation @Twitter pic.twitter.com/yt7EqbW4n2 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 28, 2020

الإعلامي الكويتي صلاح الساير، كان أحد الكويتيين الذين أعربوا عن غضبهم تجاخ فيديو الشمري، مطالبا بمحاسبتها ووصف الفيديو بـ”المقزز”.

شاهدت قبل قليل فيديو مقزز لإمرأة كويتية تتهجم على الجالية المصرية في الكويت وتهدد وتطالب بابعاد هذه الجالية الكريمة من بلادنا .. هل تجوز مثل هذه الأفعال المشينة؟ هل تمر دون محاسبة؟ لست أدري — صلاح الساير (@salah_sayer) May 28, 2020

أما المغرد الكويتي محمد الظفيري، فقد نشر فيديو عبر صفحته، يقول إن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن شعب الكويت الذي يحترم الوافدين المصريين وباقي الجنسيات.

محشومين كل الوافدين علي ارض الكويت. الڤيديو كامل علي انستجرام https://t.co/IFzYBTE8Bh. #الكويت_ومصر_واحد pic.twitter.com/DULkwrDHeq — محمد بن نافع القعيان الظفيري (@Buyoussef5) May 29, 2020

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة “الرأي”، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.