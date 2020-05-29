عون يطلب من “الوزراء” إعادة النظر بخطة الكهرباء.. ودياب يردّ

جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التهنئة بعيد الفطر المبارك ودعا الى “معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة لا سيما في القطاعات الاقتصادية”.

وطلب عون من “مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للانتاج للتمكن من تأمين الكهرباء 24/24″، مؤكداً أن “السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية”.









من جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب، أنه “بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء على تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية”.

ولفت إلى أن “الحكومة تعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء دون التعارض معها”.

وقال دياب: “قمت اليوم بجولة على البقاع الشمالي واطّلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. مبدئياً، يمكن القول أن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف”.