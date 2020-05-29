مي خريش ترد على “Mercantile” المستقبل: نحنا كتير واضحين.. ما منحكي خطابيْن ولا عنا وجيْن!

ردّت نائبة رئيس التيار الوطني الحر #مي_خريش على الأمين العام لـ”تيار المستقبل” #أحمد_الحريري عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “الفرق بيّنا وبيّنك يا “Mercantile” المستقبل نحنا ما فتحنا بيوتنا ملجأ للارهابيين يلي اعتدوا على الجيش اللبناني…نحنا ما منفتش بالعفو عن المجرمين على شعبية مفقودة، نحنا كتير واضحين، ما منحكي خطابيْن، لا عنا وجيْن، ولا عنا لسانيْن، والأهم نحنا والوفا توأم”.

وكان أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري توجّه الى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران_باسيل، فغرّد عبر “تويتر” “الفرق بيننا وبينك يا افلاطون زمانك نحنا مش مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية. نحنا اشتغلنا على عفو عام قدام كل اللبنانيين لنرفع الظلم عن مواطنين لبنانيين قاعدين بالسجون بلا احكام. وللمرة الالف كلمتك ما بتعني شي لانه ما في اتفاق الا وطعنت فيه”.