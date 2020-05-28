رامي مخلوف يعلن نقل ملكية أسهمه في المصارف والشركات إلى “أعمال الخير”

علق رجل الأعمال السوري الشهير، رامي مخلوف، على ما تم تداوله مؤخرا حول ملكيته في البنوك وشركات التأمين.

وقال مخلوف إن بعض الصفحات نشرت ملكيته في البنوك وشركات التأمين “لإظهار حجم وضخامة أعمالنا فنشكرهم لتذكرينا بهذه القائمة الكبيرة من مساهماتنا (ولله الحمد) في هذه المؤسسات المصرفية والتأمينية”.









وأوضح مخلوف أنه بدأ في معاملة نقل ملكية كل هذه الأسهم إلى شركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية، ووصف تلك الشركة بأنها “وقف لا يُورّث”، وبالتالي فإن “أي بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير بالكامل”، وأشار إلى أنه سيعرض كل الوثائق بعد إتمام المعاملة.

وقال مخلوف إن تنازله عن تلك الأسهم قد أراحه كثيرا وأشعره بنشوة وقوة كبيرتين “لأن نزع ملكية الشخص أمرٌ صعبٌ، ولكنّ إعطائه إلى مؤسسة إنسانية سعادة لا يمكن وصفها” حسب مخلوف.

وكان عدد من الصفحات تناقل وثيقة تشير إلى حصص مخلوف وأسهمه في عدد كبير من المصارف وشركات التأمين.