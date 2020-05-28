العفو العام ”يفجّر” جلسة مجلس النواب المسائيّة

فجّر مشروع قانون العفو العام الجلسة المسائية لمجلس النواب، بعد سجالات بين النواب حول مشروع القانون.

وفي موضوع العفو العام والسجال الدائر حول ملف المبعدين إلى إسرائيل، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي إن “جميع اللبنانيين قاتلوا إسرائيل، وفي هذه المعركة لن نخسر”. وتابع: “جميعنا من المدرسة نفسها، وأحد أهم أساليب المقاومة الوطنية هي الوحدة، أوعَا تنسوها بحياتكن نحن وإخواننا في حزب الله، وكل من وقف ضد إسرائيل عام 2006”.









وفي البداية، جرى اقتراح القانون على التصويت بمادة وحيدة بمعزل عن السجالات، وبعدها طالب النائب أسعد حردان، بإسقاط المادة التي تتعلّق بعودة المبعدين إلى إسرائيل، ليطلب النائب جميل السيّد بالتصويت إما بالإجماع كمادة واحدة، وإما بسقوط القانون ومناقشته مادة مادة. بعدها قال النائب جبران باسيل إنّه يرفض قانون العفو بجميع مواده، وله الحق بالتصويت أو الرفض، “وإذا هيك شحطونا”، ليتدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعدها رافضاً كلام باسيل، ليطلب رفع الجلسة لبعض الوقت.

وبعدها جرت خلوة بين الرئيس بري وبعض الكتل النيابية، ليرفع بري الجلسة بعد انسحاب كتلة المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري، والرئيس نجيب ميقاتي، والنائب نهاد المشنوق.