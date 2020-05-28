اللبناني رامي حايك يُعيّن كبير المستشارين في بنك هونغ كونغ المركزي!

عيّنت سلطة النقد في هونغ كونغ، اللبناني #رامي_حايك، كبيرا للمستشارين في البنك المركزي، ليكون أول أجنبي يشغل هذا المنصب في هذه المقاطعة التابعة لسيادة الصين والمتمتعة بحكم ذاتي.

وكان الخبير المالي حايك قد تولى سابقا منصب مدير قسم المؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة HSBC Holdings Plc للخدمات المصرفية القابضة في هونغ كونغ، حيث عمل لمدة 6 سنوات، وهو من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت.









وبحسب وكالة “بلومبرغ”، فإن هونغ كونغ تواجه تحديا متزايدا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوقف خروج الرساميل المحلية، وتحديدا بعد الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في كلّ مناطقها قبيل تفشي فيروس كورونا.