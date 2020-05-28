رغم تهديد الرئيس بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي.. مالك تويتر يتحدى ترامب: سنواصل التنبيه

رد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، على الانتقادات المتصاعدة من طرف كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بعد أن أضاف تويتر علامات تحذير تدعو إلى التدقيق في مدى صحة معلومات وردت في تغريدات ترامب حول التصويت بالبريد.

مالك تويتر يتحدى ترامب: حسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، الخميس 28 مايو/أيار 2020، كتب دورسي في تغريدة نشرها الأربعاء، أنه “مسؤول مسؤولية كاملة” عن تصرف تويتر فيما يتعلق بروابط التدقيق في المعلومات التي أُلحقت بتغريدات ترامب، وناشد الجمهور عدم تحميل المسؤولية للموظفين و”تركهم خارج هذا الأمر”.









كما أضاف دورسي: “سنواصل التنبيه إلى المعلومات غير الصحيحة أو المتنازع بشأنها بخصوص الانتخابات على مستوى العالم. وسنقرّ ونتحمل المسؤولية عن أي أخطاء نرتكبها”.

كان ترامب قد أطلق سيلاً من التغريدات الغاضبة في أعقاب إضافة تويتر لروابط تحقق من المعلومات على تغريداته، واتهم الشركة بالتدخل في انتخابات 2020 الرئاسية الأمريكية و”خنق حرية الكلام”، بحسب ما كتبه في تغريدة يوم الثلاثاء 26 مايو/أيار.

أوضحت خاصية “الأمان على تويتر” السياقَ وراء قرار وضع روابط للتدقيق في صحة المعلومات، على تغريدات ترامب بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد، لأنها قد “تربك الناخبين بخصوص ما يتعين عليهم فعله للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية”، بحسب التغريدة.

فيسبوك يدخل على الخط: من جهة أخرى، صرّح المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، لقناة Fox News يوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن سياسة موقع فيسبوك “سياسةٌ مختلفة” عن تويتر، فيما يتعلق بالتدقيق في صحة المعلومات والتحقق منها.

وقال زوكربيرغ: “الأمر وما فيه هو أنني أعتقد أن فيسبوك لا ينبغي أن يكون حكماً للتحقق من كل ما يقوله الناس عبر الإنترنت. وربما لا ينبغي أن تكون الشركات الخاصة، لا سيما منصات التواصل الاجتماعي، في وضع يمكنها من فعل ذلك”.

غير أن دورسي ردَّ أيضاً على تصريحات زوكربيرغ، قائلاً إنه لم يكن هدف الشركة أن تكون “حكماً للحقيقة”.

قال دورسي في تغريدة: “غايتنا هي لفت الانتباه إلى التصريحات المتضاربة وتسليط الضوء على المعلومات المتنازع عليها حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم. مزيد من الشفافية منا أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن الناس من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح”.

قرار منتظر لترامب: من جهة أخرى، قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، الخميس 28 مايو/أيار، أمراً تنفيذياً يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن هدد بإغلاق مواقع إلكترونية اتهمها بإسكات الأصوات المحافظة.

لم يُدلِ المسؤولون بتفاصيل أخرى. ومن غير الواضح كيف يمكن لترامب تنفيذ تهديده بإغلاق شركات مملوكة ملكية خاصة ومنها تويتر.

على صعيد آخر، أيدت هيئة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن الأربعاء رفض دعوى رفعتها مجموعة محافظة وشخصية يمينية على يوتيوب ضد جوجل وفيسبوك وتويتر وأبل تتهمها بالتآمر لقمع آراء المحافظين السياسية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال مارك زوكربيرغ، أمس الأربعاء، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل حكومة يعتريها القلق من فكرة الرقابة.