​#قهوة_الماضي.. أغنية إليسا الجديدة تتصدر “الترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بعد طرح النجمة اللبنانية ​#إليسا​ عبر “يوتيوب” وأحد التطبيقات الرسمية لشركة “روتانا” أغنيتها الجديدة “​قهوة الماضي​” التي تتمحور قصتها حول الحنين لأبسط الأمور التي يشعر بها شخص محبّ لحبيبه السابق، ونبقى نتذكرّ النظرة والكلمة وحتى فنجان القهوة، كما سبق وكشفت إليسا في الحملة الترويجية التي سبقت طرح الأغنية التي تصدّرت “الترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحها.

وتعاونت إليسا في أغنيتها الجديدة مع الشاعرة ​#سهام_الشعشاع​ والملحّن ​#محمد_رحيم​، أما التوزيع فتوّلاه كميل الخوري وميكس إدوار مونييه وتسجيل وتنفيذ ستديو هادي شرارة، ومهندس صوت إيلي بربر.









وجاء مطلع أغنية “يا قهوة الماضي” التي قدّمتها إليسا هديّة لجمهورها في عيد الفطر السعيد على الشكل التالي:

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك

ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك

بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل

إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك

حبيبي

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا

في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى

قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا

يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك

وانطرت وحدي الموعد المنســـــي

وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي

و مرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي

الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي

وطلبت إشرب قهوة الماضي معـــك

متل اللي قلبي ما بحياتو ودعـــــــك

كل ما حدا حدي حكي عم إسمعــــك

بتمنى إقدر من غيابك رجّعـــــــــــك

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ أغنية “هنغني كمان وكمان” التي أطلقتها إليسا على طريقة الفيديو كليب بالاشتراك مع النجمة هيفا وهبي تحظى بالأصداء الإيجابية والمتابعة.