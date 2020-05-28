ديفيد شينكر: نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة للحكومة ومتحالفة مع حزب الله!

أشار مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد #شينكر، في مقابة مع تلفزيون “فرانس 24″، إلى أنّ “الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وأزمة صحية مع جائحة #كورونا كما كل البلدان، وهذا نتاج سنوات من الفساد وسوء الإدارة وتبعات الحرب في سوريا”.

وأضاف: “رئيس الحكومة حسان دياب قدّم خطة ونحن ننتظر كي نرى مدى التزام الحكومة بالاصلاحات، وتنفيذها بالفعل، عندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفها في صندوق النقد الدولي”.









وردّاً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات تطال شخصيات من التحالف السياسي الداعم لهذه الحكومة، أجاب شينكر: “نعم، ممكن، ونتطلع في هذا الأمر، وهم حلفاء “حزب الله” وسننظر في حزمة من العقوبات لنرى ما يمكن تنفيذ منها”.

وفي مداخلة عبر تطبيق “زوم” مع مؤسسة “بيروت إنستيتيوت”، رأى شينكر أنّ “تردي الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان لا تعود أسبابه إلى العقوبات الأميركية، فثمة أسباب أخرى أوصلت لبنان إلى ما هو عليه”.