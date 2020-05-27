لم يتمالك دموعه.. فيديو مؤثر لمحمد عبده يبكي وهو يغني “الأماكن” بعد إصابته بالاكتئاب

أحيا الفنان السعودي محمد عبده، مساء الثلاثاء 26 مايو/أيار 2020، حفلاً غنائياً عبر بث مباشر على منصة “شاهد” من تنظيم شركة روتانا للإنتاج الفني، بالتزامن مع عيد الفطر.

وخلال تقديم أغنيته الشهيرة “الأماكن” لم يتمالك الفنان عبده دموعه وبكى أثناء إذاعة الحفل، متأثراً بالوضع الراهن.









ويعتبر هذا الحفل هو الأول للفنان عبده بعد أن أعلن نجله، في وقت سابق، إصابة والده بالاكتئاب.

وقال عبدالرحمن محمد عبده، الثلاثاء 26 مايو/أيار 2020، إنَّ والده أصيب بالاكتئاب بسبب تواجده بالمنزل طوال فترة الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا.

عبدالرحمن كتب في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر قائلاً: “إللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف”.

وطلب من جمهور والده دعمه وإرسال رسائل مفرحة له، في حفله الغنائي المباشر.

فيما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة نجل محمد عبده، داعين له بالسعادة، كونه من أكثر الفنانين الذين أسعدوا جمهورهم على مدار سنوات طويلة، بينما أكد آخرون استجابتهم لمطلبه.