بالفيديو.. نانسي عجرم أطلّت على جمهورها بطريقة مبتكرة!

قدّمت الفنانة #نانسي_عجرم حفلة غنائية بطريقة مبتكرة، في زمن كورونا. إذ لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد اختارت نانسي أن تطلّ على جمهورها في عيد الفطر من أحد أسطح مدينة بيروت، عبر موقع “يوتيوب”.









وقالت في افتتاح الحفلة: “هذه السنة العيد مختلف، نحتفل بالقليل وكل واحد من منزله مع أقرب الناس أو لوحدنا. العالم الذي نعرفه يتغير والشعب العربي الذي مر بالعديد من المشاكل سيبقى صامد وجاهز وموحّد بالتأكيد”.

وأضافت: “ممكن أن يكون هناك حدود بيننا ولكن نحن نعلم أننا قلب واحد”.

وتابعت: “دعونا نتأمل بغد أفضل، وأن نبقى بقرب من نحب، ولنفرح ونتشارك بما نملك فالطيبة والحب دائما يفوزان وسويا يمكننا أن نخلق عالم جميل”.