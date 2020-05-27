نديم الجميل: مسلسل التشبيح والتعرض للمواطنين في لاسا على اوقاف المطرانية بات غير مقبول!

غرد النائب #نديم_الجميل عبر حسابه على “تويتر”: “‏مسلسل التشبيح والتعرض للمواطنين في #لاسا على اوقاف المطرانية بات غير مقبول! حزب الله وأمل مصرون على التعامل بمنطق ميليشياوي، على الاجهزة الامنية وضع حد لتلك التصرفات التي ربما تنبع عن عقيدة وتوجيه، لكن هي حتماً مرفوضة وقد تؤدي الى اشكالات وفتنة، الجميع بغنى عنها!”.

وذكر في تغريدة ثانية بكلام المطران عنداري: ‏”نحن أهل هذه الأرض ولسنا غزاةً كما تقولون. لا تزوروا التاريخ، ولا تحرجونا فتخرجونا، فنحن سلالة من نحتوا الصخور لاتقاء الجوع. لا تلعبوا بالأمن والاستقرار”، وقال: “كلام المطران عنداري هو افضل رد على اعتداءات لاسا، فاذا كانت من ضمن مخطتكم التوحيدي منطقتَي جبيل وكسروان فراجعوا حساباتكم!”.