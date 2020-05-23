تعايشوا مع الكمامة وإلا الغرامة!

وضع الكمامة سيصبح إلزاميا مع غرامة مالية لكل مخالف. هذه التوصية من وزارة الصحة ينتظر أن يُتخذ فيها قرار من الحكومة لتصبح سارية بالأيام المقبلة، بحسب الـLBCI.

ورغم كل الدعوات للإلتزام بوضع الكمامة، إلا أن المشهد في الشوارع والأماكن العامة والمحال التجارية مغاير، ويمكن أن تكون الغرامة المالية الطريقة الوحيدة لدفع المواطنين الى الإلتزام بهذا الإجراء الوقائي.









فلبنان ليس البلد الوحيد الذي لجأ إلى هذه الطريقة، اذ ان دول عدة في المنطقة وفي العالم فرضت ارتداء الكمامة بالإضافة إلى فرض غرامات مرتفعة على المواطنين والمؤسسات غير الملتزمين.