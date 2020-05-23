محمد وزيري يستفز هيفا وهبي من جديد ويرفض الاستسلام

خلاف الفنانة اللبنانية #هيفا_وهبي مع مدير أعمالها السابق #محمد_وزيري ما زال حديث المتابعين، وذلك على خلفية حصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

بدوره وزيري يواصل استفزاز وهبي، إذ نشر صورة لعيدان ثقاب مشتعلة الى توقفت النيران بعد سحب احدى العيدان وكتب عليها “قوة الابتعاد”.









كذلك نشر صورة له وبدا في غاية السعادة واللا مبالاة، وظهر وهو يضع قناع طبي كتب عليه: “لا أستسلم أبدا”