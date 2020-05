بيلي ايليش تفاجئ الجميع وتعبر عن إعجابها بـ نانسي عجرم!

عبرت النجمة العالمية #بيلي_ايليش عن إعجابها بالفنانة اللبنانية #نانسي_عجرم وبما تقدمه من أعمال غنائية، وقالت بيلي في إحدى المقابلات التي أجرتها إنها تريد أن تستمع لواحدة من أفضل الأغنيات بالنسبة إليها لتعدّل مزاجها، فذكرت أن الأغنية هي “في حاجات” التي أطلقتها عجرم في العام 2010 ضمن ألبوم “نانسي 7” .

وتابعت ايليش حديثها، قائلةً: “أنا أحب نانسي عجرم، أحب أغنياتها والطريقة التي تغني فيها.. أذكر المرة الأولى التي استمعت لأغنية نانسي خلال فيديو شاهدته صدفةً وكانت أغنية “إنت إيه” ضمن الفيديو. فبدأتُ بالبحث عن الأغنية واستمعت إليها كثيراً، وهي من أغنيات نانسي المفضلة لي”.

Listen to Grammy-award winning artist #BillieEilish praise the Arab World's one and only @NancyAjram: pic.twitter.com/68dYEJDUTJ

— About Her (@AboutHerOFCL) May 23, 2020