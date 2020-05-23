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إليسا تهنئ بعيد الفطر المبارك: كل التمنيات بسنين أحلى تمرق علينا انشالله!

May 23, 2020

لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، توجهت الفنانة #إليسا بالتهنئة وذلك في تغريدة لها على حسابها على تويتر، فكتبت: كل سنة وإنتو بألف خير مع حلول عيد الفطر المبارك وكل التمنيات بسنين أحلى تمرق علينا انشالله. وبتمنالكن عيد مبارك تضلو بأمان فيه وتاخدو كل الاحتياطات اللازمة بهالزمن الصحي تا تكونو بخير مع عيلكن

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