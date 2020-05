View this post on Instagram

اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندي أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتي بوجودك.. قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك ع كل لحظة كنتي فيها حدي ودعمتيني وما تركتيني بشكر الله ع نعمة وجودك بحياتي وبتنمنالك الصحة وتحققي كل شي بتتمني عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس❤️