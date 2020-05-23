نقولا نحاس: تثبيت المعاشات لعدة سنوات أمرٌ خرافي وهناك مقاربات وارقام خاطئة

شدد النائب #نقولا_نحاس على ان لبنان لم يعد لديه امكانية لتثبيت سعر الصرف، وقال خلال برنامج الحدث مع الزميلة كاترين حنا :”تدخل مصرف لبنان لتثبيت سعر الصف يجب ان ننساه لانه لم يعد لدينا امكانية، علينا ان نبني اقتصاد جديد وان نبني للعالم قدرة انتاجية اكبر”.

يجب نتكيف مع واقعنا الاقتصادي، مضيفاً: “ان تثبيت المعاشات لعدة سنوات كما هو وارد في الخطة الاقتصادية، خرافي، فكيف نثبت المعاشات فيما ارتفع الدولار من 1500 الى اكثر من 4000 ليرة.. هناك مقاربات وارقام خاطئة.”









وتابع: ” تثبيت سعر الصرف على مدى 30 سنة خنق الاقتصاد والتنافسية ومنع ان يكون لبنان مركز للانتاج”، مضيفاً ان هناك سلعاً اساسية يجب تأمينها للناس بطريقة وضمن خطة مبرمجة.