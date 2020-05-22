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عيد الفطر الأحد في عدد من الدول الإسلامية

May 22, 2020

أعلنت كل من قطر والكويت والأردن وفلسطين والعراق واليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر وتركيا والصومال أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك إثر تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء الجمعة، حسبما أعلنت الجهات المختصة في تلك الدول.




وهناك دول عربية أخرى مثل عُمان والسودان والمغرب تتحرى هلال شوال مساء السبت حيث بدأ رمضان فيها في 25 أبريل/ نيسان، لذلك يوافق لديها اليوم الـ28 منه.

وقررت دول إسلامية كثيرة عدم إقامة صلاة العيد في المساجد بسبب جائحة كورونا، ونصحت بأدائها في المنازل.

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