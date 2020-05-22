إليسا عن “إنجازات الحكومة بعد ١٠٠ يوم”: استحو واسكتو.. ما بتشبعو عا ضهر الشعب القاعد بالعتمة والجوع!

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر: خبّروني كل البلد احتفالات وفرح بالإنجازات بعد ١٠٠ يوم! إذا مش طالع بإيدكن ما تضحكو علينا بإنجازات. استحو واسكتو! وإذا في شي بيتصدق هوي المجاعة الجايي من ورا قلة المسؤولية بهالبلد وناس ما بيشبعو عا ضهر الشعب القاعد بالعتمة والجوع!
خبّروني كل البلد احتفالات وفرح بالإنجازات بعد ١٠٠ يوم! إذا مش طالع بإيدكن ما تضحكو علينا بإنجازات. استحو واسكتو! وإذا في شي بيتصدق هوي المجاعة الجايي من ورا قلة المسؤولية بهالبلد وناس ما بيشبعو عا ضهر الشعب القاعد بالعتمة والجوع!
— Elissa (@elissakh) May 21, 2020