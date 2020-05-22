نديم قطيش معلقاً على كلام نصرالله: من كل عقلك بالمعركة بينك وبين أميركا، الناس رح توقف معك؟

علّق الاعلامي نديم قطيش على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله .

وكتب قطيش عبر تويتر:”وإنت من كل عقلك، بالمعركة بينك وبين أميركا، الناس رح توقف معك!! ع شو عازم الناس؟ سيليكون فالي بثكنة الشيخ يعقوب، او حارة حريك ستوك اكيتشاينج!؟”.









وكان نصرالله قد اعتبر ان المقاومة بكل أشكالها وحدها السبيل لتحرير الأرض والمقدسات وكل الصيغ الاخرى مضيعة للوقت ولا تؤدي الا الى طريق مسدود والتحرير يحتاج وقتا طويلا معتبرا ان المعركة الحقيقية هي مع الولايات المتحدة ومع الحكومات الاميركية المتعاقبة واسرائيل هي جزء من الجبهة الاميركية.