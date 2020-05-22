نانسي عجرم تُحيي حفل العيد في بث مباشر على يوتيوب.. دعت الجميع للمشاركة بهذه “الحفلة الاستثنائية”

أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مساء الخميس 21 مايو/أيار 2020، عن إحياء حفل فني بمناسبة عيد الفطر من مدينة بيروت، يوم الثلاثاء 26 مايو/أيار 2020، وسيقام الحفل في موقع خاص دون حضور مباشر من قِبل الجماهير، إلا أن بثه سيكون مباشراً على قناتها في يوتيوب.

نانسي عجرم وجهت الدعوة لمحبيها للمشاركة في الحفل، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم.









أمل بلا حدود: وقالت نانسي عجرم: “أشعر بالكثير من الحماسة إزاء هذه الحفلة الاستثنائية، إذ تمثل “أملا بلا حدود” أكثر من مجرد حفلة غنائية، لأنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وعلى الرغم من التباعُد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى مرة أخرى على فعل الخير وتوحدنا للتغلب على هذه المحنة”.

من جهتها قالت شركة Believe، الرائدة عالمياً في مجال الإنتاج الموسيقي الرقمي، والموزع الرقمي لأعمال نانسي منذ عام 2014، إن حفل نانسي عجرم يمثل دعوة مفتوحة لمعجبيها للاحتفال بالحياة وغرس الأمل.

وخلال البث المباشر، ستتاح الفرصة للجمهور المُتابِع حول العالم، للتبرُّع لجمعية “فرح العطاء” الخيرية التي اختارتها نانسي، وهي منظمة غير حكومية مقرها لبنان تُعنى بتعزيز المواطنة وبناء الجسور بين شرائح المجتمع اللبناني من خلال العمل التطوّعي والتكافل الاجتماعي.