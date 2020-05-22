حسن من مجدل عنجر: اذا لم نكن على قدر المسؤولية فموضوع ​كورونا​ سيكون كارثياً

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​​ انه “اذا لم نكن على قدرٍ عالٍ من المسؤولية فلا شك أن موضوع ​كورونا​ سيكون كارثياً، والاكتظاظ والاختلاط يُسببان انتشاراً سريعاً للعدوى كما حصل مع الجالية البنغلادشية”.وأشار في كلمة له من مجدل عنجر الى انه “ليس من حق المغتربين ان يفكوا الحجر ويسببوا خطرا على البلد والمواطنين، والحالات التي لا تسجل عوارض هي التي تؤدي الى تفشي الوباء، والخطر حقيقي”.وقال، “مررنا بتجارب وتحديات مختلفة في العديد من المناطق وربحنا هذه التحديات لذا لن نتخاذل الان ولن نتراجع”. وشدد حسن على انه “قد نذهب الى ما يسمى مناعة القطيع ولكن بشكل هادئ، وقد نذهب الى اقفال البلد بشكل كامل عندما تصبح عدد الاسرة غير كافية، وفحوص المناعة التي تم اجراءاها لا تدل على تفشي او انتشار وباء كورونا”.

وأكد اننا “لن نستسلم وسنفوز بمعركة كورونا ولن نشهد موجة ثانية إذا تحلينا بالوعي والمسؤولية، ورقم الإصابات المسجل هو رقم صادم ويدق ناقوس الخطر ولتفادي الأعظم يجب ارتداء الكمامة”.









من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من مجدل عنجر: يجب أن نعتاد على نظام حياة ثان الى حين أن يتوفّر اللقاح وأتمنى على المواطنين الالتزام بالوقاية.

وكان وزير الصحة وصل الى بلدة مجدل عنجر، يرافقه رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، واجتمع مع رئيس بلديتها سعيد حسين ياسين وأعضاء المجلس البلدي، في قاعة الاجتماعات في مبنى المجلس، بحضور امام البلدة رئيس دائرة الاوقاف الإسلامية في ازهر البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، رئيس رابطة مخاتير قضاء زحلة علي يوسف، طبيب القضاء في زحلة الدكتور وليد عبدو وفاعليات البلدة.

وتأتي هذه الزيارة إثر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدة الى ما يقارب ال32، ولتفقد اوضاع البلدة والتأكيد على تطبيق إجراءات الوقاية والتشدد في تنفيذها للحد من انتشار هذا الفيروس.